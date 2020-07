Coronavirus, Djokovic: "Contrario a vaccino obbligatorio, potrei non giocare"

Immagine di repertorio (Afp)

"Io sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a vaccinarmi per essere idoneo a viaggiare". Il numero uno del ranking Atp, Novak Djokovic, si dichiara contrario all'ipotesi lanciata dall'ex numero uno Wta, Amelie Mauresmo, di porre come condizione necessaria per riprendere a giocare nel circuito mondiale del tennis la vaccinazione contro il coronavirus, quando sarà disponibile.

"Se dovesse diventare obbligatorio dovrei prendere una decisione -dice il 32enne serbo, secondo quanto riportato dal 'Guardian'- Ho la mia opinione in merito, se poi cambierà ad un certo punto, non lo so. In teoria, se la stagione riprendesse a luglio, agosto o settembre, sebbene ciò sia improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito necessario dopo la fine della quarantena ma ricordiamoci che ad oggi non c'è alcun vaccino".