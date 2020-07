Spadafora: "Ad aprile bonus 600 euro a tutti i collaboratori sportivi"

Fotogramma

"Sono convinto che nel decreto che ci apprestiamo ad approvare troveremo ulteriori risorse per consentire che questo bonus non solo lo abbiano tutti i collaboratori sportivi che a marzo ne hanno fatto richiesta, ma che possa essere assolutamente esteso anche a tutti i collaboratori per il mese di aprile". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, durante il suo intervento al question time di questa mattina al Senato.

"I media si concentrano prevalentemente in queste ore sul calcio, sulla ripresa o meno dei campionati. Ma noi sappiamo benissimo che per quanto al calcio vado attribuito con giusto valore, anche di azienda in qualche modo economica per i flussi finanziari che produce, che lo sport non è solo il calcio, e che il calcio non è assolutamente solo la serie A", conclude il ministro.