Coronavirus, da Fifa 150 mln dollari a federazioni

La Fifa invierà alle federazioni tutti i fondi in sospeso destinati a coprire le spese operative per gli anni 2019 e 2020. Questa è la prima fase del piano per aiutare la comunità calcistica colpita dalla pandemia. Grazie a questa misura, circa 150 milioni di dollari saranno distribuiti tra i 211 organi di governo del calcio in ciascun paese, come annunciato oggi dalla Fifa.

In circostanze normali, le associazioni avrebbero ricevuto i fondi completi solo dopo aver soddisfatto criteri specifici; tuttavia, in questo caso la Fifa ha deciso di trasferirli subito come misura di sostegno attiva, al fine di salvaguardare il calcio in tutte le federazioni affiliate. Ciò significa che nei prossimi giorni ogni federazione membro riceverà 500.000 dollari e i fondi in sospeso dal 2019 e 2020.