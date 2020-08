Calcio, 18 maggio riprendono allenamenti

(Fotogramma)

"Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti ma riconosciuti dal Coni e dalle federazioni come atleti di interesse nazionali. Gli allenamenti saranno consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento". Il 18 maggio è previsto l'inizio degli allenamenti delle squadre. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, snocciola le date per la ripresa degli allenamenti degli atleti e delle squadre nella Fase 2.

"Da appassionato di calcio, all'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere sospeso. Ci siamo ritrovati in questa emergenza e tutti hanno compreso che non c'era alternativa. Il ministro Spadafora lavorerà intensamente con il comitato tecnico-scientifico e con tutte le componenti del sistema calcio. Si valuterà se ci sono le condizioni per consentire di terminare i campionati che sono stati sospesi. Se arriveremo a quella conclusione", relativa alla ripresa del campionato di Serie A, "lo faremo garantendo tutte le condizioni di massima sicurezza".