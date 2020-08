Bundesliga, gol di Haaland senza abbracci: riparte il calcio post-covid

(Afp)

E' di Erling Haaland, giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund, il primo gol della Bundesliga post covid-19. In uno stadio senza spettatori il bomber giallonero, alla decima rete in campionato, al 29' del primo tempo ha insaccato il pallone per il vantaggio del Dortmund nella sfida con lo Schalke 04, nel giorno della ripresa del campionato dopo lo stop per il coronavirus. Esultanza come da protocollo per Haaland: celebrazione solitaria e nessun abbraccio tra i giocatori del Dortmund.

La squadra di Favre si è aggiudicata il derby della Ruhr travolgendo 4-0 lo Schalke 04. Dopo il gol di Haaland, doppietta di Guerreiro e rete di Hazard. Il protocollo anti Covid-19 è stato rispettato alla perfezione: nessun abbraccio, né stretta di mano, allenatori in mascherina e nessun tifoso all’esterno dello stadio. I gialloneri continuano a tallonare il Bayern Monaco (impegnato contro l’Union Berlino) e si avvicinano a una sola lunghezza di distanza. A fine partite bella esultanza dei giocatori del Dortmund che sono andati a festeggiare il successo sotto la curva vuota. Un omaggio virtuale ai propri tifosi che hanno potuto guardare questa vittoria da casa. Per quanto riguarda le altre gare giocate, da registrare la frenata del Lipsia, terza in classifica, in casa 1-1 con il Friburgo, il colpo del Wolfsburg sul campo dell’Augsburg per 2-1, l’Hertha che vince 3-0 in casa dell’Hoffenheim, e infine lo 0-0 tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

Su tutti i campi della Bundesliga, rigorose le misure per garantire la sicurezza di giocatori e addetti ai lavori con un curioso episodio avvenuto alla Red Bull Arena dove il Lipsia ha ospitato il Friburgo: la necessità di mantenere il distanziamento sociale in panchina ha indotto gli organizzatori a trasferire in tribuna i giocatori ma, complice un dislivello di 3 metri tra campo e spalti, è stato necessario chiedere in prestito all'aeroporto cittadino una scaletta di quelle utilizzate per far salire i passeggeri a bordo degli aerei.