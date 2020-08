Bundesliga è tornata, battuto record di ascolti in tv

(Foto Afp)

La ripartenza del primo grande campionato europeo di calcio, la Bundesliga, non ha tradito le attese in termini di spettatori. I dati forniti oggi da Dwdle.de riportano che il 6 match andati in onda ieri e validi per la 26esima giornata della massima serie tedesca hanno avuto 6 milioni di spettatori, un record assoluto per Sky Germania che detiene i diritti tv del campionato tedesco.

I 5 match giocati alle 15.30, tra cui il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke, hanno raccolto 3.680.000 spettatori, il doppio rispetto agli spettatori che normalmente seguono le partite del sabato, a questi vanno poi aggiunti i 2,5 milioni di spettatori per il multiplex sul canale gratuito messo a disposizione dalla tv con un incremento totale del 320%.

Striscioni di protesta contro la ripresa del campionato tedesco sono stati affissi a Colonia in occasione della partita che la squadra di casa sta disputando contro il Mainz, match valido per il 26esimo turno di Bundesliga. "I vostri soldi sono più importanti della vostra salute", recita uno striscione posto in una via del centro mentre un'altra scritta recita: "Bundesliga ad ogni costo". Diversi gruppi organizzati in giro per la Germania in queste settimane hanno criticato la ripresa della stagione a porte chiuse.

Dopo le 6 sfide disputate ieri, sono due le partite oggi in programma, Colonia-Mainz alle 15.30 e alle 18 Union Berlin-Bayern Monaco. Ieri nell'atteso derby della Ruhr il Borussia Dortmund si è imposto 4-0 sullo Schalke.

Proprio da parte del Colonia una singolare iniziativa è stata pensata per riempire la tribuna del Rhein Energie Stadion. Per rendere partecipe una parte della tifoseria, sui seggiolini in tribuna sono state sistemate alcune magliette e alcune sciarpe colorando così di biancorosso una porzione dello stadio.