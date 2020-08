Fotogramma

L'uomo più veloce del mondo, l'ex velocista giamaicano Usain Bolt, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri piani, è diventato papà per la prima volta. La sua compagna ed ex modella Kasi Bennett ha partorito una bambina a Kingston in Jamaica. Bolt aveva già comunicato via social il sesso della sua primogenita a marzo.