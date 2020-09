Serie A, 10 partite su 124 si giocheranno alle 17,15

(Fotogramma)

Saranno soltanto 10 sulle 124 ancora da giocare, le gare della Serie A che si disputeranno alle 17,15 e tutte nei turni del weekend, a quanto apprende l'Adnkronos. Nella giornata di domani dovrebbe essere ufficializzato il calendario della Serie A, ma queste sono le indicazioni che filtrano, con più di 60 gare che saranno disputate alle 21,30 e una cinquantina alle 19,15, con nessuna squadra che potrà scendere in campo per più di due volte in orario diurno. Non ci saranno gare pomeridiane il 20 ed il 21 giugno e nella giornata conclusiva della Serie A.