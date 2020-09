Spadafora: "Semifinali Coppa Italia anticipate al 12 e 13 giugno"

(Fotogramma)

"Le due semifinali di Coppa Italia sono state anticipate al 12 e 13 giugno per concedere un giorno in più alle squadre che dopo avranno tanti impegni ravvicinati". Lo annuncia il ministro dello Sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta sul suo account Facebook. "Il calcio riparte con tre partite sulla Rai in chiaro, visto che poi il 17 ci sarà la finale", aggiunge Spadafora.