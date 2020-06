Gp Italia al Mugello cancellato, biglietti saranno rimborsati

(Fotogramma/Ipa)

Biglietti rimborsati per chi avesse già acquistato i tagliandi del Gp d'Italia 2020 valido per il Motomondiale. Ad annunciarlo con un post su Facebook è l'Autodromo del Mugello.

"Cari amici, abbiamo sperato fino ad oggi che potessero essere trovate le condizioni per collocare il Gran Premio d’Italia 2020 al Mugello in una nuova data. Questo purtroppo non è stato possibile. Desideriamo quindi adesso informare il nostro affezionato pubblico di appassionati che, nel loro esclusivo interesse e nel leale rapporto che ci lega da innumerevoli anni, nonostante la normativa vigente -si legge nella nota- (Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020, art. 88) preveda esclusivamente l'emissione di voucher e il Regolamento della Manifestazione (art. M - annullamento) non preveda alcun rimborso per annullamento derivante da cause di forza maggiore (quale è quella legata all'emergenza Covid-19), abbiamo comunque deciso di garantire il rimborso totale del valore dei biglietti già acquistati per la data del 31 Maggio 2020".