Salvini vs Sylvestre: "Pugno chiuso e inno sbagliato, povera Italia"

Fotogramma

"No comment". Matteo Salvini se la prende con Sergio Sylvestre, il vincitore di 'Amici 2016', che alla finale di Coppa Italia, ieri sera all'Olimpico, ha sbagliato l'Inno di Mameli e ha alzato il pugno al cielo urlando 'No justice, no peace', facendo riferimento al movimento di protesta Black Lives Matter nato dopo la morte dell'afroamericano George Floyd, in seguito ad un arresto.

Sulla sua pagina Facebook il leader della Lega ha scritto un laconico 'nessun commento' corredato da un video con le immagini di Sylvestre e la scritta: 'Sbaglia l'inno e saluta con il pugno chiuso! Ma dove l'han trovato? Povera Italia!'.