Ronaldo: "Troppi casi di Covid, calcio non può ripartire in Brasile"

Ronaldo

Ronaldo contro la ripresa del calcio in Brasile. Il Fenomeno ha criticato la decisione di far ripartire l'attività agonistica nel paese, alle prese paese si scontra con il più grande scoppio di coronavirus in America Latina. La pausa del calcio di tre mesi in Brasile si è conclusa giovedì quando il Flamengo ha giocato al Maracana con il Bangu a Rio nel campionato Carioca. "Sono contrario al ritorno del calcio Carioca e del calcio brasiliano, data la situazione in cui si trova il paese in questo momento", ha detto Ronaldo durante un evento a Madrid. "Il Brasile sta seguendo gli esempi di altri paesi in Europa, ma non sta prendendo in considerazione la pandemia".

Il Brasile ha più di 983.000 casi confermati di coronavirus e oltre 47.000 decessi per la pandemia. Ronaldo, che è il proprietario del club spagnolo Real Valladolid, ha dichiarato che in Europa il calcio si è rimesso in moto solo dopo un significativo calo del numero di nuove infezioni e decessi. "Il campionato è ricominciato qui quando avevamo totale sicurezza nelle città e nelle comunità, quando il numero di coloro che avevano il virus era sceso", ha detto il due volte vincitore della Coppa del Mondo. "Quindi penso che il Brasile sia ancora al culmine e pensare di riavere il calcio è un errore", ha aggiunto il Fenomeno.