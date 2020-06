Serie A, il campionato riparte con Torino-Parma

Foto Ipa/Fotogramma

Dopo oltre cento giorni riparte la Serie A, fermata lo scorso 9 marzo dopo Sassuolo-Brescia a causa dell'emergenza coronavirus. L'arbitro Massimiliano Irrati ha fischiato l'inizio di Torino-Parma, recupero della 25esima giornata in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino, senza pubblico. Prima del match minuto di raccoglimento per le oltre 34.000 vittime del Covid-19 e lungo applauso per gli operatori socio-sanitari, 'eroi' del periodo di pandemia.

"E' qualcosa di bellissimo perché torniamo a fare quello che amiamo, siamo tutti emozionati e desiderosi di dimostrare il nostro valore -ha detto il capitano del Torino, Andrea Belotti, nel prepartita-. Ho trovato grande positività e un grande senso di appartenenza, c'è voglia di dimostrare sul campo quello che abbiamo provato in questo mese. Non servono più le parole, dobbiamo dimostrare tutto sul campo. Il mister punta su tutti, la squadra è quella che conta. Si attacca tutti e si difende tutti, non è importante il ruolo perché si vince tutti insieme".​​​​​​

Queste le formazioni iniziali. Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti. Parma: Sepe, Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Cornelius, Kulusevski.

