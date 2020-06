Hamilton in piazza a Londra per Black Lives Matter

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton scende in piazza contro le discriminazioni razziali dopo la ferma presa di posizione delle scorse settimane nella vicenda dell'afroamericano George Floyd. Il pilota britannico della Mercedes era tra i manifestanti a Londra per sostenere la campagna Black Lives Matter.

Il campione del mondi fi F1 ha postato su Instagram delle sue foto a volto coperto durante la manifestazione. "Oggi sono andato ad Hyde Park per protestare pacificamente; ero orgoglioso di vedere dal vivo persone di tutte le razze e di tutte le estrazioni sociali supportare questo movimento. Ero fiero di essere presente per riconoscere e sostenere Black Lives Matter e le mie origini nere -ha spiegato Hamilton-. Sono stato molto felice di vedere persone di tutte le età con cartelli a supporto di Black Lives Matter recitare lo slogan con la stessa passione con cui lo facevo io".

"Sono anche stato contento di vedere così tanti bianchi in piazza oggi nel nome dell'uguaglianza per tutti. È stato molto emozionante. Sono fiducioso del fatto che il mondo cambierà, ma non possiamo fermarci ora. Continuiamo ad insistere", ha aggiunto l'inglese della Mercedes. Hamilton, l'unico pilota nero della storia della Formula 1. Il 6 volte iridato ha annunciato la creazione della Hamilton Commission che si occuperà di "esplorare le modalità con cui il motorsport possa essere utilizzato come strumento per coinvolgere più giovani neri nello studio delle materie scientifiche e tecnologiche, dell'ingegneria e della matematica, e, successivamente, per trovare loro un impiego nei nostri team o in altri settori dell'Ingegneria".