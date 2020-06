La 'mano de Dios', 34 anni fa Maradona entra nella storia

Fotogramma /Ipa

Il 22 giugno del 1986 Diego Maradona entra dalla porta principale nella storia del calcio. Nei quarti di finale dei campionati del mondo di Messico '86 contro l'Inghiltterra 'el pibe de oro', capitano dell'Argentina, in 5 minuti realizza una straordinaria doppietta: prima beffando il portiere avversario con un gol di mano al 51' e poi realizzando la rete ribattezzata 'il gol del secolo', dopo un incredibile assolo di 60 metri palla al piede saltando mezza squadra dell'Inghilterra. Per la nazionale 'albiceleste' e per Maradona in particolare quella non era solo una partita di calcio, i rapporti tra le due nazioni infatti, erano ancora tesi dopo la guerra delle Falkland del 1982. Dopo la vittoria sugli inglesi l'Argentina vinse quel mondiale, il secondo e ultimo della sua storia, sconfiggendo in finale per 3-2 la Germania.