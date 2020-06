Roma, nuove contestazioni contro Pallotta: "Vattene"

James Pallotta

Continua la contestazione nei confronti del presidente della Roma, James Pallotta, da parte di una parte del tifo giallorosso. Diversi striscioni contro il tycoon di Boston sono comparsi vicino all'ingresso della sede del club all'Eur, a Trigoria e nei pressi dell'area di Tor di Valle. Tante le scritte, da "9 anni di bugie e figuracce. 2 anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti…0 trofei vinti. Pallotta go home" a "Nove anni di sole parole. Pallotta vattene!", per finire con "Lo stadio dattelo in faccia".