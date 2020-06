Calcetto non riparte, Spadafora: "Non sono d'accordo"

Foto Fotogramma

"Non sono d’accordo con questo parere del Cts, confermo il mio parere positivo e resto in attesa del parere del ministro Speranza". Lo scrive in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Sono riprese praticamente tutte le attività, i gruppi di amici si vedono e passano ore insieme, mangiando allo stesso tavolo, ma soprattutto abbiamo visto in ogni parte d’Italia persone giocare ad ogni tipo di sport nei parchi o sulle spiagge. Riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe - io credo - la sicurezza per tutti".

Calcetto non riparte, Cts boccia sport di contatto

Spadafora: "Ho dato mio ok a ripresa sport di contatto"