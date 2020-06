Covid, positivo anche il coach di Djokovic

Fotogramma /Ipa

Goran Ivanisevic, l'allenatore del numero uno del mondo di tennis Novak Djokovic, ha dichiarato di essere risultato positivo al coronavirus. "Sfortunatamente, dopo due test negativi negli ultimi 10 giorni, ho appena ricevuto il risultato del terzo test ed è positivo", ha scritto l'ex campione su Instagram. "Mi sento bene e non ho sintomi", ha detto Ivanisevic, aggiungendo che ha pubblicato la notizia per avvisare chiunque con cui era stato in contatto di prendere le misure necessarie. "Continuo l'isolamento che ho già iniziato", ha detto.

Ivanisevic è stato tra gli organizzatori della sfortunata serie di Adria Tour di Djokovic, che ha dovuto essere cancellato dopo che più giocatori, incluso Djokovic, sono risultati positivi al coronavirus. I tornei di Belgrado e di Zara, in Croazia, sono stati ampiamente criticati per l'apparente mancanza di protocolli di salute durante le partite e intorno all'evento, anche se il mondo del tennis rimane bloccato.