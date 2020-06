De Vrij e Bastoni riaccendono l'Inter, Parma k.o. nel finale

Foto Fotogramma

Vittoria sofferta dell'Inter per 2-1 a Parma nel match che ha chiuso il 28° turno di Serie A. La squadra di Conte ribalta la sfida nel finale grazie anche ai cambi del tecnico nerazzurro, in tribuna per squalifica. Il Parma gioca bene, si porta in vantaggio con Gervinho al 15' del primo tempo e sfiora il raddoppio in varie occasioni. Ma nel finale l'Inter prima pareggia con De Vrij di testa all'81', con il Parma che resta in dieci uomini per l'espulsione di Kucka per proteste, e poi la ribalta con il neo entrato Bastoni, a segno sempre di testa all'87' per il definitivo 2-1. Grazie a questo successo l'Inter si porta a 61 punti, a -4 dalla Lazio e a -8 dalla Juve, mentre il Parma che aveva assaporato l'impresa resta a 39 punti in classifica.