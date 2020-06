Paura per Andre Wisdom, difensore Derby County accoltellato in una rapina

(Fotogramma/Ipa)

Dalla gioia per la promozione in Premier League allo shock, è lo stato d'animo dei tifosi del Derby County per la notizia della rapina in cui è stato pugnalato Andre Wisdom, difensore del club neo promosso dalla Championship inglese, aggredito mentre stava uscendo dall'auto per far visita ad alcuni parenti a Toxteth, nel Merseyside.

A dare notizia dell'accaduto il club in una nota: “Andre Wisdom è stato vittima di un agguato e di una rapina riportando ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale”.

Wisdom, 27 anni, è cresciuto nel vivaio del Liverpool, è approdato al Derby County nel 2017 dopo aver vestito le maglie di West Bromwich Albion, Norwich City e quella degli austriaci del Salisburgo. Su quanto accaduto è intervenuta la sorella del giocatore. "È pazzesco, non ci posso credere. Ora Andre è stabile in ospedale”.