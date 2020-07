Gp Austria, Bottas in pole davanti a Hamilton

(Afp)

Valtteri Bottas conquista la pole position del Gp d'Austria, prima gara del mondiale 2020 di F1. Il finlandese della Mercedes gira in 1'02"939 precedendo il compagno di squadra l'inglese Lewis Hamilton (1'02"951), campione del mondo in carica e alla caccia del settimo titolo iridato, per soli 12 millesimi. Terzo tempo per l'olandese della Red Bull Max Verstappen, a oltre mezzo secondo dalle imprendibili frecce d'argento, che si lascia alle spalle gli inglesi Lando Norris, con la McLaren e Alexander Albon, suo compagno di squadra. Sesto tempo per il messicano della Racing Point Sergio Perez che precede il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc.