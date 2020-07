Napoli batte Roma 2-1 e la aggancia in classifica

(Fotogramma)

Il Napoli batte la Roma per 2-1 e la aggancia al quinto posto in classifica. Nella sfida valida per la 30esima giornata della Serie A, i partenopei passano in vantaggio al 55' con Callejon. I giallorossi trovano il momentaneo pareggio al 60' con l'assolo di Mkhitayan, che dopo 40 metri palla al piede trova il rasoterra vincente dal limite dell'area. L'equilibrio salta all'82', quando Insigne inventa il gol del 2-1 con uno splendido destro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore. La vittoria permette al Napoli di salire a 48 punti e affiancare i capitolini, che incassano la terza sconfitta consecutiva in un momento particolarmente negativo. Unica nota lieta per la Roma è il rientro di Zaniolo, tornato in campo per la prima volta dopo il lungo stop per l’infortunio al legamento crociato.