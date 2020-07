Morto annegato campione di snowboard Alex Pullin

(Foto Afp)

Lutto nel mondo dello snowboard. A soli 32 anni è scomparso Alex Pullin, due volte campione del mondo e due volte vincitore della Coppa del Mondo. L'australiano ha perso la vita mentre stava praticando pesca subacquea nel mare di Gold Coast, probabilmente vittima di una sincope da apnea prolungata.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non c'è stato nulla da fare: "Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza da alcuni bagnini -ha dichiarato Justin Payne, responsabile del soccorso paramedico di Coolangatta-, i quali ci hanno detto che stavano tentando di rianimare un uomo trovato privo di sensi sul fondo dell’oceano da un altro sub. Nonostante si sia cercato di rianimarlo per 45 minuti, non è stato possibile salvargli la vita".