Champions, il quadro dei sorteggi

(Foto Afp)

Sarà la vincente di Real Madrid-Manchester City (1-2 all’andata) l’avversario dei quarti di finale di Champions League della Juventus se i bianconeri nel ritorno degli ottavi allo Stadium avranno la meglio sul Lione dopo l’1-0 dei francesi all’andata, è quanto ha deciso il sorteggio avvenuto nel quartier generale dell’Uefa a Nyon.

Con le gare sospese per l’emergenza Covid, al momento sono 4 le squadre qualificate alle Final Eight che si terranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Le 7 partite in programma si disputeranno nello Stadio da Luz e nello Stadio José Alvalade entrambi situati nella Capitale portoghese. Le partite della Final Eight saranno tutte ad eliminazione diretta.

Il Napoli, se riuscirà a superare l’ostacolo Barcellona dopo l’1-1 del San Paolo, nei quarti di finale di Champions League affronterà la vincente di Chelsea-Bayern Monaco (0-3 all’andata):

Sono i francesi del Psg gli avversari dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League: è quanto ha deciso il sorteggio avvenuto nel quartier generale dell’Uefa a Nyon.

Se riuscirà a superare in gara secca il Getafe negli ottavi l’Inter affronterà la vincente di Rangers-Leverkusen (1-3 all'andata) nei quarti di finale di Europa League: è quanto ha deciso sempre il sorteggio integrale che si è tenuto nel quartier generale dell’Uefa a Nyon. Le Final Eight si giocheranno dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen, tutte le sfide saranno ad eliminazione diretta.

Al momento il tabellone degli ottavi, che si giocheranno tra il 5 e il 6 agosto, è tutto da completare. Sei gare prima del lockdown dovuto all’emergenza Covid hanno disputato le gare di andata, non le italiane, Inter-Getafe e Roma-Siviglia si dovranno giocare in gara secca in una sede ancora da definire.

Se batterà il Siviglia negli ottavi, che si disputano in gara secca, la Roma nei quarti di finale di Europa League se la vedrà con la vincente di Olympiakos-Wolverhampton (1-1 all'andata).