Ruotolo: "In paese normale Atalanta si sarebbe scusata per frase razzista"

Fotogramma

"In un paese normale la società Atalanta avrebbe chiesto scusa per le dichiarazioni razziste del suo dirigente rivolte al tifoso del Napoli, 'terrone del ca**o'. In un paese normale". Lo ha scritto su Twitter il giornalista e senatore Sandro Ruotolo, commentando quanto accaduto alla stazione di Treviglio, in provincia di Bergamo, a qualche ora dalla partita Juventus-Atalanta. Un dirigente dell'Atalanta, alla partenza della squadra verso Torino dove si disputa il match, ha risposto infatti 'terrone del c**o a un tifoso del Napoli che aveva urlato: "Forza Napoli".