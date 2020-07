Gp Stiria, scontro tra Ferrari al 1° giro: Vettel e Leclerc ritirati

Afp

Scontro tra le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nel primo giro del Gp di Stiria, seconda prova del mondiale di F1 e safety car in pista. Il tedesco si è ritirato mentre il monegasco, tornato ai box per cambiare l'ala anteriore, è ripartito in ultima posizione ma anche lui ha alzato bandiera bianca dopo pochi giri. Al comando c'è la Mercedes di Lewis Hamilton davanti alla Red Bull di Max Verstappen.