Gp Stiria, trionfa Hamilton

(Foto Afp)

Lewis Hamilton domina sin dal primo giro e trionfa nel Gp di Stiria, seconda prova do mondiale 2020 di F1 disputato sul Red Bull Ring di Spielberg. L'inglese della Mercedes, all'85esima vittoria della carriera, precede il finlandese Valtteri Bottas, suo compagno di squadra e l'olandese della Red Bull Max Verstappen.

Quarto posto per l'altra Red Bull dell'inglese Alexander Albon che si lascia alle spalle la McLaren del connazionale Lando Norris e le due Racing Point del messicano Sergio Perez e del canadese Lance Stroll.

A completare la top ten l'australiano della Renault Daniel Ricciardo, lo spagnolo della Renault Carlos Sainz e il russo dell'Alpha Tauri Daniil Kvyat.

Pasticcio Ferrari, ritiro per Leclerc e Vettel

"Grazie al mio team, la Mercedes e a tutti i ragazzi in fabbrica. Annata bizzarra, ma è bello poter guidare ed esprimersi a questo livello. Siamo riusciti a portare la macchina al traguardo, evitando i cordoli. Sono grato di essere tornato al primo posto, mi sembra sia passato tantissimo tempo dall'ultima volta". Così Lewis Hamilton dopo il successo nel Gp di Stiria. "Tornare a vincere qui, dopo le difficoltà dello scorso fine settimana, significa molto. Adoro i back to back, sarà bellissimo correre già la settimana prossima in Ungheria", conclude il campione del mondo in carica.