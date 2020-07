Gp Ungheria, pole numero 90 per Hamilton

Foto Fotogramma

Pole position numero 90 per Lewis Hamilton. Il campione della Mercedes nel Gp di Ungheria ha conquistato la prima posizione in griglia con il tempo di 1'13''447, nuovo record della pista, e partirà davanti al compagno di scuderia Valterri Bottas, staccato di 0''107. Dalla seconda fila scatteranno le due Racing Point di Lance Stroll, terzo a 0''930 e Sergio Perez, quarto a 1''098. Quinto e sesto tempo, quindi terza fila, per le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc in ritardo di oltre 1''3 dai rivali della Mercedes. Chiudono la top ten la Red Bull di Max Verstappen, settimo, seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Pierre Gasly.