Napoli batte Udinese 2-1, decide Politano al 95'

Foto Ipa/Fotogramma

Il Napoli vince in rimonta 2-1 sull'Udinese con un gol al 95' di Politano. Grazie a questo successo la squadra di Gattuso risponde al Milan e si porta a 56 punti come i rossoneri a -1 dalla Roma. I partenopei vanno in svantaggio, rischiano di subire ancora ma trovano prima il pari e poi nel finale il colpo da biliardo vincente. Udinese in vantaggio al 22' con De Paul. Pari del Napoli al 31' con Milik in spaccata appena entrato per l'infortunato Mertens. All'84' gli azzurri rischiano di subire ancora ma su De Paul salva prima Koulibaly e poi la traversa. Poi al 95' ci pensa Politano con un tiro sul primo palo angolatissimo che si infila sotto l'incrocio, per il 2-1 finale.