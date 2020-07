Gp Ungheria, dominio Hamilton e Ferrari doppiate

Foto AFP

La Mercedes di Lewis Hamilton ha dominato dal primo all'ultimo giro il Gp di Ungheria. Il campione britannico ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, autore di un'ottima gara, nonostante il brivido iniziale quando prima del via ha urtato le barriere. Terzo posto per l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll e quinto per l'altra Red Bull di Alexander Albion. Altra gara difficile per le Ferrari con Sebastian Vettel sesto e Charles Leclerc undicesimo, doppiati da Hamilton che si prende anche il giro veloce ed eguaglia il record di Schumi di singole vittorie in un Gp: otto.