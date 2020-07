Conte: "Calendario folle contro l'Inter"

AFP

"Se si parla di campionato sotto le righe per l'Inter, non immagino cosa si possa dire delle altre squadre che non hanno centrato l'obiettivo Champions. Deve crescere l'abitudine a giocare partite per la testa della classifica, un'abitudine che all'Inter si è persa negli ultimi 10 anni. Deve crescere il livello dei calciatori, deve migliorare possibilmente la situazione. A questi ragazzi non posso dire nulla. Qualcuno sottovaluta il calendario dell'Fc Internazionale, sta passando inosservato. Il nostro calendario è folle, è per metterci in difficoltà, è fuori di dubbio". Antonio Conte, tecnico dell'Inter, si esprime così ai microfoni di Sky dopo il pareggio con la Roma che allontana ulteriormente i nerazzurri dal sogno scudetto.

L'Inter è a -5 dalla Juventus, ma il cruccio di Conte è soprattutto legato al calendario. "Se deve volare uno schiaffo lo prende l'inter", dice il tecnico. "Tutte le squadre con cui abbiamo giocato hanno usufruito di un giorno in più di riposo, stiamo giocando sempre alle 21.45, stiamo giocando in trasferta. Queste cose le paghi eh...C'è già un'anomalia molto strana: se volete essere onesti andate a vedere nell'ultimo turno di campionato cosa accade...Gli orari li sceglie la Lega? Si vede che non eravamo presenti quando hanno stilato i calendari, per noi è folle...In altre situazioni ci sono 5 giorni di riposo...Noi ci alleniamo a 29-30 gradi, giochiamo a 29 gradi, rientriamo a casa alle 4 di mattina, poi ti devi allenare e preparare la partita alle 21.45...".