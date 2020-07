Montezemolo 'boccia' la Ferrari: "Stagione persa"

(Fotogramma)

"Dobbiamo avere il coraggio di dare per persa questa stagione, ma sono molto preoccupato per le prossime: la dirigenza della Ferrari deve prendere adesso decisioni coraggiose, prendere il toro per le corna". L'appello è dell'ex boss del Cavallino Luca Cordero di Montezemolo, che affida ai microfoni di "La politica nel pallone" del Gr Parlamento la sua angoscia per la squadra di Maranello.

"Il problema di oggi nasce dall'organizzazione -dice Montezemolo-, adesso una sola persona, e giovane, ha molte responsabilità sulle spalle. Di fatto Mattia Binotto è solo e deve gestire anche i piloti. Mi sembra eccessivo parlare di rifondazione della squadra, ma va rimesso mano il prima possibile all'organizzazione. E se la macchina non sarà nettamente migliorata sarà ancora peggio l'anno prossimo. Bisogna anche avere il coraggio di dire che questa stagione è persa, perché qui ci stiamo giocando anche il '21 e il '22: sono molto preoccupato".

Capitolo Juventus: "Questa Juve non mi piace molto, vince ma me la sarei aspettata più spumeggiante. Ma in Champions è tutto aperto, finalmente può avere delle chances importanti", dice Montezemolo. "C'è la partita con il Lione da giocare e se come spero vincerà poi ci ci sono Manchester City e Real Madrid. Non mi sembra di vedere nessuna squadra al massimo della forma, né nel Real né nel Mancity, quindi è tutto da vedere. Nella Champions peserà la chiusura".