'Rangnick non va al Milan, Pioli resta allenatore'

Stefano Pioli (fotogramma)

Il trasferimento di Ralf Rangnick al Milan non avverrà. Secondo quanto riporta la rivista tedesca "Kicker", l'attuale allenatore rossonero Stefano Pioli rimarrà alla guida del Milan e rinnoverà il suo contratto dopo le ultime ottime prestazioni. Per questo sarebbe stato offerto all'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, la "sola" carica di direttore tecnico che non è stata accettata.

Il consigliere di Rangnick Marc Kosicke ha confermato le informazioni di Kicker e ha dichiarato: "L'Ac Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Pertanto, e tenendo conto dei risultati con Pioli, è stato deciso che Ralf Rangnick non avrà alcun ruolo al Milan".