Serie A, tutti i risultati della 35esima giornata

Dopo 4 anni il Genoa torna a vincere il derby della Lanterna superando la Sampdoria 2-1 e facendo un passo avanti importante in chiave salvezza. La squadra ligure sale a 36 punti tenendo a distanza il Lecce distante 4 punti. Blucerchiati fermi a 41.cRossoblù in vantaggio al 22’ grazie a un rigore procuratosi da Pandev per un fallo di Colley, sul dischetto va Criscito che con un tiro potente e centrale beffa Audero. Dieci minuti dopo il pari dei blucerchiati, tiro di Bonazzoli deviato da Criscito, la sfera arriva a Gabbiadini che di potenza insacca.

Ripresa aperta a ogni risultati con occasioni da una parte e dall’altra ma al 72’ è la squadra di Nicola a passare, Jagiello ruba palla al limite e serve Lerager che con un tiro secco sul primo palo supera Audero.

Finisce 1-1 Torino-Verona, sfida valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Scaligeri in vantaggio al 56’ grazie a un rigore di Borini, l’ex Milan di destro infila Sirigu all’angolino basso. Al 67’ il pari granata: Ansaldi col contagiri trova la testa di Zaza che insacca alle spalle di Silvestri.

Il Lecce continua a sperare nella salvezza, al Via del Mare i salentini superano 3-1 il Brescia condannando matematicamente le rondinelle alla retrocessione ma il distacco dal Genoa quartultimo, oggi vittorioso nel derby con la Samp, resta di 4 punti.

La partita si sblocca al 22’, punizione di Falco per Lapadula che tutto solo in area si fa trovare pronto alla deviazione vincente nella porta di Joronen. Dieci minuti più tardi è ancora l’ex Milan e Genoa a raddoppiare: azione di Barak che serve l’attaccante che scarica per Mancosu, sul tiro respinto dal portiere Lapadula è lesto a ribadire in rete. Nella ripresa accorcia le distanze il Brescia con Dessena al 63’.

Al 70’ il Lecce mette in ghiaccio la vittoria grazie a una sortita di Tachtsidis che in contropiede Saponara che con una finta di corpo elude l’intervento del difensore e supera Joronen.

I risultati delle sfide valide per la 35esima giornata del campionato di Serie A: Inter-Fiorentina 0-0; Lecce-Brescia 3-1; Sampdoria-Genoa 1-2; Spal-Roma 1-6; Torino-Verona 1-1; Parma-Napoli 2-1 (ore 19.30); Udinese-Juventus (domani ore 19.30); Lazio-Cagliari (domani ore 21.45); Atalanta-Bologna 1-0 (giocata ieri); Sassuolo-Milan 1-2 (giocata ieri).

LA CLASSIFICA

La classifica di Serie A dopo la 35esima giornata: Juventus 80; Atalanta 74; Inter 73; Lazio 69; Roma 61; Milan 59; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 46; Fiorentina, Bologna e Parma 43; Cagliari 42; Sampdoria 41; Torino 38; Udinese e Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24; Spal 19.