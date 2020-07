Tyson torna sul ring

Fotogramma /Ipa

Nonostante l’emergenza coronavirus in tutto il mondo, il leggendario 'Iron' Mike Tyson ha annunciato a maggio che sarebbe tornato a combattere sul ring. Oggi è diventata realtà con l'annuncio del prossimo avversario dell’ex campione del mondo, tra i più grandi pesi massimi nella storia della boxe. Nell’incontro di ritorno Tyson, la sua ultima sfida risale al 2015, affronterà Roy Jones Jr. I due, stando a Tmz, si dovrebbero affrontare il prossimo 12 settembre in California, e sarà un match di esibizione di 8 round. L’incontro sarà disponibile sulla piattaforma online Thriller. Tyson aveva lasciato intravedere un suo ritorno qualche mese fa quando in un breve filmato postato sul suo profilo Instagram lo si vedeva durante una seduta d'allenamento con il suo coach. La stessa piattaforma online dovrebbe anche mandare in onda una piccola docu-serie di 10 episodi in cui si vedrà l’avvicinamento dei due combattenti a questo match.