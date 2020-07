Serie A di Padel, a Roma si eleggono i nuovi campioni d'Italia

È tempo di eleggere i nuovi campioni d’Italia di padel. Il Padel Paradise, all’interno del circolo Empire Sport Resort di Roma, ospiterà da venerdì 24 a domenica 26 luglio la fase finale del campionato di Serie A1. Tutti contro il Circolo Canottieri Aniene 1892, che nelle ultime 5 stagioni (da quando la manifestazione va in scena con la formula attuale) ha sempre conquistato il titolo. Si comincia venerdì con l’ultima giornata della fase a gironi, per poi procedere sabato con le semifinali e i play-out. Domenica le finali della massima competizione a squadre del nostro Paese, ennesimo spettacolo di uno sport diventato a tutti gli effetti una realtà. Ogni incontro intersociale prevede 3 doppi maschili ed uno femminile: in caso di parità, nelle sfide ad eliminazione diretta, si procederà con il doppio di spareggio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su SuperTennis Tv.

Il Circolo Canottieri Aniene 1892 di Pablo Lima e Gemma Triay punta al sesto titolo consecutivo, ma i rivali Misano Out - Sun Padel, Orange Padelclub e Seven One Sport non hanno assolutamente intenzione di fare da comparse. Lo sa bene Alessandro Di Bella, direttore sportivo della principale favorita del campionato: “Arriviamo a questo appuntamento con il peso di dover confermare ancora una volta il trofeo. Abbiamo le spalle larghe ma conosciamo il valore delle avversarie: sarà una lotta all’ultimo punto come nelle passate stagioni, siamo pronti a combattere. I rivali più temibili? Il numero 2 del mondo Juan Lebron che gioca con Misano, la leggenda Fernando Belasteguin dell’Orange e la coppia del Seven One composta da Ramiro Moyano e Luciano Capra”.

Poi una riflessione sulla straordinaria crescita del padel, la disciplina che più si è sviluppata in Italia negli ultimi anni: “La crescita del padel in Italia non ha un punto d’arrivo. È un’espansione continua testimoniata dal numero dei campi, che aumenta giorno dopo giorno in tutte le regioni del nostro Paese. In Spagna il padel ha superato il basket ed è diventato il secondo sport nazionale dopo il calcio: non è impossibile che ciò possa accadere, negli anni, anche in Italia”.

E non finisce qui: a settembre andrà infatti in scena il Sardegna Open 2020, prima storica tappa italiana del World Padel Tour. Cagliari ospiterà le stelle del circuito mondiale, alcune delle quali saranno in campo proprio al Padel Paradise per contendersi il titolo di Serie A1. Tutto pronto, lo show sta per cominciare.