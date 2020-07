Fabio Liverani (Fotogramma)

Il Lecce va ko a Bologna e ha un piede in Serie B. La formazione pugliese, sconfitta 3-2 al termine di un match rocambolesco, perde la chance di avvicinarsi al Genoa e resta a 5 punti dalla salvezza a 2 giornate dalla fine del campionato. La sconfitta matura al termine di una sconfitta che il Lecce comincia malissimo. Cinque minuti e il Bologna è avanti 2-0 con Palacio e Soriano. La formazione di Liverani raddrizza la situazione con Mancosu (47') e Falco (66') prima dell'assedio finale. Il Lecce cerca il gol vittoria e invece, in pieno recupero, viene colpito da Barrow che al 93' firma il 3-2 per i rossoblu. Lecce fermo a 32 punti, Genoa a 36. I liguri, in caso di arrivo a pari punti, sarebbero in vantaggio per gli scontri diretti.