MotoGp, Quartararo trionfa a Jerez e Rossi terzo

(Afp)

Fabio Quartararo trionfa nella classe MotoGp del Gp di Andalusia. Il francese, al secondo successo consecutivo, fa centro in una gara caratterizzata dal podio tutto Yamaha. Maverick Vinales si piazza secondo precedendo Valentino Rossi. "Sono molto felice, venivo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo weekend abbiamo lavorato in modo diverso, tornare sul podio non è come una vittoria ma è un risultato simile", le parole del 'Dottore' all'arrivo. Rossi torna sul podio dopo un'assenza di 17 gare.

Dominio italiano nella Moto2. Enea Bastianini non sbaglia nulla dallo start alla bandiera a scacchi, lasciandosi alle spalle Luca Marini eMarco Bezzecchi, partito dalla pole.

La Moto3 premia il giapponese Tatsuki Suzuki, che nel finale resiste all'assalto di John McPhee, secondo davanti a Celestino Vietti.