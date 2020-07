Coni Lazio, apre Villaggio a Roma Talenti

Sono già centinaia i giovanissimi della nostra regione che, grazie a “CONI & Regione, compagni di sport”, il protocollo d’intesa che per il quarto anno vede il CONI Lazio e la Regione Lazio partner di iniziative di promozione sportiva territoriale, hanno partecipato ai diversi Educamp e centri multisport nelle scorse settimane. Lo scrive il Coni Lazio. Grazie al sostegno della Regione Lazio, su tutto il territorio è stata offerta la possibilità alle famiglie di poter far partecipare i propri figli alle settimane di sport a prezzi contenuti e, insieme a Federazioni ed Enti di promozione sportiva, il Coni Lazio ha messo in campo tecnici qualificati per far praticare attività sportiva in tutta sicurezza.

Oggi, intanto, inaugura un altro evento che rientra nel protocollo d'intesa. Si tratta del villaggio dello sport allestito all'interno della rassegna cinematografica Cine Village Talenti, in corso di svolgimento fino a fine settembre a Parco Talenti. In collaborazione con il Csi di Roma, tutti i venerdì e i sabato dalle 19 alle 23, ossia prima, durante e al termine delle proiezioni, nell'area attrezzata con le strutture sportive ci sarà spazio per tutti. Questi primi due giorni saranno presenti le postazioni per il tiro di precisione e il tennis tavolo, con istruttori qualificati che faranno praticare sport gratuitamente ai cittadini. Nelle prossime settimane, invece, cambieranno le discipline per consentire a tutti di avvicinarsi a diversi sport.

Lunedì 3 agosto, invece, ultima settimana prima della pausa di Ferragosto per i centri multisport. A Roma proseguirà l'Educamp dell'Acquacetosa, con 15 ragazzini romani provenienti da famiglie in difficoltà economica che parteciperanno gratuitamente. Così come proseguiranno gli Educamp e i centri multisport di Ostia, Alatri, Colleferro e dei Monti Cimini, dove oggi i 60 giovani partecipanti hanno incontrato lo staff del Dipartimento di Prevenzione del gruppo territoriale emergenza Covid-19 che li ha intrattenuti spiegandogli le regole di sicurezza.

Sempre lunedì, oltre 130 ragazzini inizieranno la loro settimana in 4 centri multisport, pagando una quota agevolata frutto del contributo elargito grazie al protocollo d'intesa. All'impianto di basket di Anagni insieme agli istruttori dell'Asd Fortitudo Anagni MMX, a Nepi con gli istruttori dell Tennis Club Nepi, a Nettuno nell'impianto di ginnastica insieme all'Asd Ginnastica e Judo-Il Busen, a Fiumicino in uno stabilimento balneare grazie alla Polisportiva Supernova.

I centri multisport sostenuti da “Coni e Regione, compagni di sport”, chiuderanno le attività il 7 agosto per riprendere lunedì 24 agosto fino alla prima settimana di settembre.