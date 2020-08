Immobile vince la Scarpa d'Oro

Foto Ipa/Fotogramma

Ciro Immobile vince la classifica dei marcatori della serie A e la Scarpa d'oro ancora prima di scendere in campo nell'ultima giornata di campionato. La Juventus ha infatti reso noto che Cristiano Ronaldo, l'unico che avrebbe potuto contendergli il titolo, non sarà convocato per il match contro la Roma. Immobile non può essere raggiunto nemmeno da Robert Lewandowski per il trono del miglior bomber d'Europa. Soltanto altri due calciatori italiani erano riusciti a vincere la Scarpa d'Oro nella storia: Luca Toni nel 2006 e Francesco Totti nel 2007. Immobile aveva già vinto due volte il titolo di capocannoniere della Serie A con il Torino (2013-2014) e la Lazio (2017-2018).