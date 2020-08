Milan chiude in bellezza, 3-0 al Cagliari

(Foto Fotogramma/Ipa)

Il Milan chiude una stagione in crescendo dopo il lockdown battendo 3-0 il Cagliari a San Siro. Rossoneri in vantaggio grazie a una autorete di Klavan all’11’, dopo aver sbagliato un rigore sul finale di primo tempo, al 54’ Ibrahimovic raddoppia, tre minuti più tardi il tris firmato da Casillejo. In classifica il Milan chiude la stagione a quota 66 punti, a 45 il Cagliari.