Pole di Zarco a Brno, terzo Morbidelli e Rossi lontano

Valentino Rossi (Foto AFP)

Johann Zarco conquista la pole position del Gp di Repubblica Ceca nella classe MotoGp. Il francese della Ducati gira in 1'55"687 precedendo le due Yamaha Petronas del connazionale Fabio Quartararo (1'55"990) e di Franco Morbidelli (1'55"698). Quarto tempo per l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro che si lascia alle spalle la Yamaha M1 del connazionale Maverick Vinales e alla Ktm del fratello Pol Espargaro. Decimo tempo per Valentino Rossi che domani partirà dalla quarta fila con la sua Yamaha M1.