Barcellona, positivo anche Umtiti ma non è a Lisbona con la squadra

Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, è risultato positivo ai test del Covid-19 effettuato ieri dalla squadra. Ad annunciarlo il club catalano in una nota in cui si precisa come il giocatore, ora in isolamento domiciliare, sia asintomatico. Umtiti era comunque indisponibile per infortunio e non è partito alla volta di Lisbona dove stasera i blaugrana giocano la sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Umtiti è il secondo giocatore del Barcellona positivo al coronavirus dopo Todibo.