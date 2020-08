Giro Lombardia, paura per belga Evenepoel

(Afp)

Brutta caduta e momenti di paura per Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Il giovane belga, in un tratto di discesa della corsa, è stato protagonista di una caduta, precipitando oltre il muretto che delimita la carreggiata e finendo in un burrone.

Evenepoel, che è stato subito soccorso, non avrebbe perso conoscenza dopo la caduta e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il giovane campione della Deceuninck-Quick Step ha subito un forte trauma alla gamba destra e subito dopo la caduta è stato soccorso, immobilizzato e trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori controlli.

Trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como, è vigile e risponde. Ha dolori alla gamba destra e sono in corso gli esami per verificare se ci sono lesioni al femore. "Voglio tranquillizzare tutti", dice ai microfoni della Rai Davide Bramati per conto della squadra del ciclista belga.