Europa League, Siviglia-Inter 3-2 al 75'

Doppio botta e risposta tra Inter e Siviglia nel primo tempo della finale di Europa League. I nerazzurri aprono le danze con il rigore che Lukaku si procura e trasforma al 5'. Il centravanti belga sfrutta l'imbucata di Barella, scappa per 40 metri e viene steso in area da Diego Carlos. Dal dischetto, Lukaku apre il piatto sinistro e fa centro: 1-0. Il Siviglia incassa il colpo, riparte e trova subito il pareggio. Gli andalusi manovrano sulla fascia destra, Jesus Navas crossa e de Jong è puntuale all'appuntamento con il colpo di testa in tuffo: 1-1. Dopo la doppia fiammata, la tensione sale alle stelle. L'Inter protesta per un tocco di mano in area spagnola, Conte si infuria ed è protagonista di uno scambio acceso con Banega rimediando un cartellino giallo. Il Siviglia gestisce il gioco e passa in vantaggio al 32' con un'azione da palla inattiva. Banega pennella una punizione dalla trequarti destra, de Jong sul secondo palo decolla e incorna: Handanovic battuto, 2-1. Si riparte e l'Inter pareggia con un gol fotocopia. Punizione, cross e Godin nel mucchio trova il colpo di testa vincente: 2-2 al 35'.

Dopo il primo tempo pirotecnico, la ripresa comincia con una grossa occasione per l'Inter. Al 51', dopo una ripartenza efficace e il break di D'Ambrosio, Gagliardini ha a disposizione un rigore in movimento: il centrocampista spreca con una conclusione soft rasoterra, respinta da un difensore. E' colossale la chance che ha a disposizione Lukaku al 64'. L'attaccante scappa da solo verso la porta avversaria, Bono in uscita disperata ribatte la conclusione a colpo sicuro. Lukaku fa decisamente peggio al 73' nella propria area. Nella mischia nata dall'ennesima punizione calciata dalla trequarti, Diego Carlos tenta un'avventurosa rovesciata. Il pallone è destinato a finire sul fondo, ma Lukaku intercetta e devia nella propria porta regalando il nuovo vantaggio agli iberici: 3-2.