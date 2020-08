MotoGp, Marquez resta ai box: ritorno in pista tra 2-3 mesi

Foto AFP

Si allontana la data del rientro in pista di Marc Marquez, dopo il doppio intervento all'omero del braccio destro in seguito alla caduta di Jerez. Il pilota spagnolo della Honda salterà le prossime due gare di Misano Adriatico e non solo: il suo rientro in gara è previsto tra 2-3 mesi. Il campione del mondo infatti non si sente ancora pronto perché i postumi della seconda operazione richiedono una convalescenza più lunga del previsto: "Si è parlato molto del recupero di Marc e delle varie scadenze -ha detto il team manager della Honda Alberto Puig- ma dal primo giorno noi abbiamo detto che la cosa più importante è che recuperi al 100%. Non vogliamo avere fretta. Marc tornerà quando sarà in grado di competere al suo livello".