Mihajlovic positivo al Covid. Bologna: "E' asintomatico"

"Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale". Lo rende noto il Bologna con una nota sul proprio sito ufficiale. La scorsa estate, al tecnico serbo fu diagnosticata una leucemia. Mihajlovic si è sottoposto alle terapie necessarie e ad un trapianto di midollo osseo eseguito a ottobre.

"Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra", fa sapere il club.