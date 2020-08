Champions, la finale: Psg-Bayern 0-1 al 60'

(Afp)

Paris Saint Germain e Bayern Monaco in campo a Lisbona per la finale della Champions League.

Le formazioni:

Psg (4-3-3) Navas; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappé. All. Tuchel.

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. All. Flick.

La cronaca:

Pronti, via e il Bayern prova a fare la partita. I tedeschi si insediano nella metà campo avversaria, cercando di far girare il pallone e creare spazi. Il Psg comincia compatto, senza concedere varchi, e aspetta l'occasione per innescare Neymar e Mbappé nelle maglie della difesa bavarese. Il match si infiamma al 18', quando Neymar si accende e prova a sorprendere Neuer con un diagonale mancino. Il portiere del Bayern rimedia con abilità e fortuna, respingendo anche la seconda conclusione del brasiliano, che cerca ancora fortuna da posizione defilata. Il pericolo scuote i campioni di Germania che rispondono immediatamente. Lewandowski addomestica il pallone di sinistro, si gira e spara di destro: palla sul palo e Navas si salva. Si va avanti a fiammate da una parte e dall'altra. Il Psg si fa ancora vivo con Di Maria, che ha sul destro la chance per fare centro dopo una pregevole azione corale: mira sbagliata, sfera alle stelle. La mezz'ora è griffata dal colpo di testa di Lewandowski: troppo centrale, Navas se la cava. Prima del riposo, il Bayern rischia di combinare un disastro con un disimpegno sgangherato. Mbappé si ritrova il pallone tra i piedi nel cuore dell'area rivale, il destro rasoterra è solo una telefonata a Neuer e lo 0-0 resiste fino all'intervallo.

La temperatura sale in avvio di ripresa, Gnabry usa le maniere forti per fermare Neymar e gli animi si scaldano. Orsato tira fuori un paio di cartellini gialli per riportare l'ordine in campo e si riparte. Il Bayern riprende a macinare gioco, facendo girare il pallone. E il gol arrivo. La ragnatela bavarese offre a Kimmich lo spazio per un cross da destra, Coman è libero di incornare all'altezza del secondo palo: colpo di testa incrociato, 1-0 per il Bayern al 59'.