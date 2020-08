Nba protesta per caso Blake: Bucks e Magic non giocano

La Nba verso lo stop per il caso Jacob Blake. Il ferimento del cittadino afroamericano in Wisconsin, da parte di agenti di polizia, ha provocato una nuova ondata di proteste che ha raggiunto la 'bolla' di Orlando, dove la Nba sta disputando i playoff. I Milwaukee Bucks per protesta non sono scesi in campo per il riscaldamento in vista di gara 5 del primo turno della Eastern Conference. Gli Orlando Magic, quindi, hanno abbandonato il parquet.

"Siamo stanchi degli omici e dell'ingiustizia", ha detto George Hill, guardia dei Bucks, a The Undefeated. Le due squadre avrebbero dovuto scendere in campo alle 16, le 22 italiane. I Bucks non si sono presentati sul terreno di gioco. I Magic hanno iniziato il riscaldamento, ma a 3'56'' dalla palla a due hanno fatto ritorno negli spogliatoi. Poco dopo, anche gli arbitri hanno lasciato il campo.

Caso Blake, 2 morti in scontri: 17enne arrestato per omicidio