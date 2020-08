Barcellona, Messi non si presenta alle visite mediche

Foto Fotogramma

Sempre più complicato il rapporto tra Lionel Messi e il Barcellona. L'argentino era stato convocato alle 10.15 presso la Ciutat Esportiva per effettuare le visite mediche e i test per il Covid-19 prima di ricominciare gli allenamenti, ma non si è presentato. Già ieri i rappresentanti del giocatore avevano comunicato che non si sarebbe presentato.

L'attaccante argentino, dopo aver comunicato al club che non avrebbe proseguito con il Barça la prossima stagione, ha fatto lo stesso per far sapere che non aveva intenzione di partecipare alla chiamata che la società gli ha inviato per superare la prova questa domenica mattina. Il Barça ritiene che Messi abbia un contratto in vigore con il club e che il suo obbligo sia quello di continuare all'interno delle richieste che vengono fatte alla prima squadra.

Dopo la sua mancata presenza questa mattina per sostenere il test si apre un nuovo fronte. Il club considera un atto di indisciplina che lunedì avrà sicuramente la seconda puntata, quando Ronald Koeman e il suo staff tecnico hanno programmato il primo allenamento con l'intera rosa per iniziare la preparazione per la stagione 2020-21, la prima con l'allenatore olandese alla guida. Si è invece puntualmente presentato l'attaccante Luis Suarez, anche se non sembra far parte del progetto Koeman.